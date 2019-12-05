"Выбор между капитуляцией и войной": Портников дал прогноз по встрече Зеленского с Путиным

Президент России Владимир Путин ожидает, что Украина капитулирует на саммите в "нормандском формате", а лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель придут ему на помощь.

Такое мнение высказал в своем блоге для Грани.ру украинский журналист Виталий Портников.

"Мы делаем вид, что не понимаем, какими могут быть результаты парижского саммита, хотя на самом деле варианты его исхода понятны даже дилентанту – если, разумеется, этот дилетант не президент Украины или Франции. Во всяком случае, в Кремле роли уже распределили", – отметил он.

Портников дал прогноз по встрече Зеленского с Путиным

По мнению Портникова, президент России видит все таким образом: "Путин отправляется в Париж, чтобы принять капитуляцию зарвавшегося телевизионного комика, возомнившего себя ровней товарищам из КГБ и посмевшему добиваться встречи с "собирателем земель". Задача Макрона – давить на комика, объяснять ему, как устроена жизнь и самим своим видом демонстрировать, что лучших предложений Украина уже не получит. А госпоже Меркель лучше бы просто помолчать и не мешать Путину. Вот, собственно, и вся мизансцена".

Журналист заверил, что у Путина не будут сидеть сложа руки в том случае, если Зеленский не пойдет на капитуляцию.

"Просто начнут сбываться угрозы, не раз озвученные на разных российских уровнях. Попытаются "восстановить территориальную целостность ДНР", начнут осуществлять меры по отколу еще каких-нибудь украинских территорий, закроют газовый вентиль, усилят обстрелы – мало ли что можно придумать для усиления давления?" – предупредил он.

"У украинского президента действительно очень плохой выбор – между капитуляцией и войной. И это при том, что большая часть его соотечественников не хочет ни капитуляции, ни войны, а хочет мира – но так, чтобы не было стыдно. Проще говоря, хочет чуда", – резюмировал Портников.

Портников дал прогноз по встрече Зеленского с Путиным Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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