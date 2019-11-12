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12 ноября • обновлено в 16:13
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Встреча Зеленского и Путина на новой площадке: в сети разгорелся острый спор

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В сети неоднозначно восприняли предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести встречу президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

В соцсетях писали, почему Назарбаев вмешивается во внешнюю политику, если он уже не является главой Казахстана. При этом сторонники данной встречи отмечали, что для Путина это мелкий формат встречи.

"Два старых педофила нашли новую жертву", "Слон в посудной лавке, – иначе услугу Назарбаева назвать не могу. Зачем Путину посредник", "Не слишком соблюдена "субординация", "Мерзкий упырь", – сказано в комментариях.

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При этом противники предложения Назарбаева отмечали, что Путин отказался от предложенной встречи, ведь ранее он заявлял, что готовится к нормандскому саммиту.

"Путин зассыт", "Путина так просто не проведешь", "График у него, подумаешь еще батальон русских поляжет", "Теперь все ясно кто за войну, старый маразматик", – негодовали в сети.

Встреча Зеленского и Путина на новой площадке: в сети разгорелся острый спор

Скриншот

Встреча Зеленского и Путина на новой площадке: в сети разгорелся острый спор

Скриншот

Встреча Зеленского и Путина на новой площадке: в сети разгорелся острый спор

Скриншот

Встреча Зеленского и Путина на новой площадке: в сети разгорелся острый спор

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

Также посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что встреча Зеленского и Путина состоится в "нормандском формате" в конце ноября.

Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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семенов Александр
семенов Александр
бычье рагульское как всегда дрыщет в шаровары спиваючы гымн
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