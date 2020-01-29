Один участок разведения войск и поиск пропавших: у Кучмы отчитались о встрече ТКГ

В среду, 29 января, в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, на котором стороны договорились о поисках пропавших и разработке новых решений для безопасности.

Детали встречи сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины, второго президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождения людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", – рассказала она.

В Минске прошла встреча ТКГ

По словам Олифер, во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности – прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей – является основным для выполнения Минских соглашений.

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", – отметил Кучма.

"К сожалению, ситуация с безопасностью остается сложной – со стороны НЗФ ОРДЛО продолжаются обстрелы, в том числе снайперские, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы. Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества", – резюмировала Олифер.

По данным представителя России Бориса Грызлова, стороны не смогли договориться относительно трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе, пишет ТАСС.

"Важно, чтобы данный вопрос в соответствии с решением лидеров "нормандского формата" был урегулирован до конца марта 2020 года", – заявил он.

Пока что существует предварительная договоренность только о разведении в районе КПВВ "Гнутово". "Координатор от ОБСЕ, обобщив предложения сторон, отметила, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово", – заявила "представительница" группировки "ДНР" на переговорах Наталья Никонорова.

По ее словам, даже это совпадение весьма условно, так как видение сторонами координат участков для разведения в этой локации "значительно отличаются".

Отметим, заседание стало последним с участием Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании ТКГ 16 января Украина предложила провести отвод войск на трех новых участках и потребовала, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

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