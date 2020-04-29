В Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии для пожилых людей села Зазимье Броварского района.

Как сообщает местное издание "Трибуна-Бровары", от вируса уже умер 95-летний житель общежития.

Как рассказал глава Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк, дедушка находился в реабилитационном центре в Зазимье на Броварщине. ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19.

Общежитие для пожилых людей села Зазимье "Трибуна-Бровары"

Между тем в общежитии уже 24 подопечных и 5 сотрудников имеют положительный результат экспресс-теста на коронавирус.

По словам Багнюка, таких общежитий в Зазимье – 4, и в каждом из них живет около 100 человек. По непроверенной информации, вспышки есть не только в доме, где жил умерший 95-летний дедушка. Он отмечает, что сейчас доступа к другим общежитий нет.

В Броварском отделе полиции подтвердили изданию, что взяли под контроль общежитие. Других подробностей полицейские не сообщают.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Петропавловской Борщаговки (Киевская область), где произошел вспышка коронавируса COVID-19, по состоянию на 29 апреля количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 13.