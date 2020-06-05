Вспышки COVID-19 в Украине нет, открылась реальная ситуация: инфекционисты объяснили резкий рост заболеваемости

В Украине установлен антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки – 588 человек. Это наибольшее число зараженных за все время эпидемии, и статистика продолжает оставаться неутешительной.

Инфекционисты и эпидемиологи призывают украинцев не паниковать, и утверждают, что никакого резкого роста заболевших не было. Подробнее — на OBOZREVATEL.

Реальная статистика

Уже несколько дней подряд в Украине фиксируется значительный рост заболевших коронавирусом. Эпидемиологи говорят, что такая вероятность была ранее прогнозирована, так как после отмены карантинных ограничений люди стали больше контактировать друг с другом.

Медики настаивают на том, что ситуация не критична, и на самом деле количество заболевших не увеличивалось, просто сейчас наконец показывается реальная эпидемиологическая картина в стране.

В Украине наконец показывается реальная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу

"Дело в том, что у нас увеличилось количество тестирований, что самом собой приводит к увеличению подтвержденных случаев. И чем больше будем тестировать, тем больше у нас будет статистика. Но в любом случае за ситуацией нужно следить", – объясняет в комментарии OBOZREVATEL эпидемиолог Людмила Мухарская.

Говорить о выходе на пик заболеваемости, по мнению медика, можно как минимум через две недели. Все будет зависеть от дальнейшей статистики: "Если в течении нескольких недель или месяца количество заболевших пойдет на спад, то да, можно будет сказать, что 4 июня у нас был пик".

По словам врача-инфекциониста Анны Григорчик, зафиксированный днями рост заболеваемости не окончательный.

"Конечно, это не предел, будет увеличение тестирования, будет и больше выявленных зараженных. Тот антирекорд, который зафиксировали 4 июня, это антирекорд не вчерашнего дня, а 10-дневной давности. А то, что мы имеем сейчас по статистике, то она довольно относительна", – отметила она в комментарии OBOZREVATEL.

Статистика заболеваемости коронавирусом возросла из-за увеличения количества тестирования

Главный иммунолог Национальной медицинской палаты Олег Назар считает, что рост больных коронавирусом не был неожиданным. Более того, если брать в общем тех людей, которые болеют с ярко выраженными симптомами, переболели в скрытой форме и которые являются просто носителями вируса, на самом деле, гораздо больше.

"Это нельзя назвать вспышкой, что люди вот только сейчас начали больше заражаться. Просто они и сами стали более внимательны к своему здоровью, чаще обращаться к врачу, охват тестирования ввырос, вот и результат", – сказал он OBOZREVATEL.

При этом медики подчеркивают, что карантин не отменяли, и если украинцы будут игнорировать предписанные Минздравом рекомендации, а именно – ношение масок и максимально возможное соблюдение дистанции, это может привести к значительному росту заболеваемости COVID-19 и реальной вспышке эпидемии.

Медики подчеркивают важность соблюдения карантинных норм Иллюстрация

Будет ли усиление карантина

Выступая на очередном брифинге, глава Минздрава Украины Максим Степанов, озвучивая неутешительную статистику, сообщил, что если ситуация будет ухудшаться, правительство вынуждено вновь усилить карантинные меры.

С 5 июня в Украине объявили о новых послаблениях ограничительных мер, в частности, ресторанам и барам разрешили принимать посетителей внутри помещения, открываются бассейны и внутреннее авиасообщение и дрругое.

Но из-за эпидемиологической ситуации в Минздраве сообщили, что Киев, Черновицкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Ривненская области не могут пройти на следующий этап снятия карантина.

В Минздраве заговорили об ужесточении карантина pixabay

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица не будет отменять ограничения в части заведений общественного питания и работы бассейнов.

Кроме того, губернатор Житомирской области также сообщил, что регион не готов к снятию ограничений. Более того, местные власти собираются организовать проверку полицией пассажирских перевозок на соблюдение карантинных ограничений по количеству людей в салоне. А также проверить рынки и магазины на выполнение карантинных мероприятий.