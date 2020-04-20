Вспышка коронавируса в Украине может случиться уже на этой неделе – Минздрав

После нарушения карантина на Вербное воскресенье в Украине выросло количество зараженных COVID-19. Новая вспышка коронавируса может случиться уже на этой неделе.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на брифинге в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Учитывая все карантинные мероприятия, которые принимаются правительством, мы видели прирост случаев новых заражений на коронавирус в диапазоне от 6,9% до 11,2%. Наибольшее количество заражений зафиксировано в четверг (16 апреля. – Ред.) – 501 человек", – отметил он.

Коронавирус в Украине

При этом Степанов подчеркнул, что инкубационный период COVID-19 – до 14 дней.

"Поэтому целостную картину относительно нарушения карантина на Вербное воскресение мы увидим на этой неделе", – добавил министр.

Напомним, что в Украине троих священников оштрафовали за нарушение карантина: скопление людей в храмах на Вербное воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 20 апреля в Украине обнаружено 261 новый случай COVID-19, а общее количество зараженных достигло 5710.

Отметим, что семь областей в Украине не предоставили сведения о тестировании на коронавирус COVID-19 после Пасхи.