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20 апреля • обновлено в 11:16
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Вспышка коронавируса в Украине может случиться уже на этой неделе – Минздрав

1.1т
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После нарушения карантина в Вербное воскресенье, в Украине выросло количество зараженных COVID-19. Новая вспышка коронавируса может случиться уже на этой неделе.

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Об этом на брифинге в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Учитывая все карантинные мероприятия, которые принимаются правительством, мы видели прирост случаев новых заражений на коронавирус в диапазоне от 6,9 до 11,2 процентов. Наибольшее количество заражений зафиксировано в четверг (16 апреля – Ред.) – 501 человек", – отметил он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

При этом Степанов подчеркнул, что инкубационный период на COVID-19 до 14 дней.

"Поэтому целостную картину относительно нарушения карантина на Вербное воскресение мы увидим на этой неделе", – добавил министр.

Напомним, что в Украине троих священников оштрафовали за нарушение карантина: скопление людей в храмах на Вербное воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 20 апреля в Украине обнаружено 261 новый случай COVID-19, а общее количество зараженных достигло 5710.

Отметим, что семь областей в Украине не предоставили сведения о тестировании на коронавирус COVID-19 после Пасхи.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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