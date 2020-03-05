Количество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались.

Об этом сообщает South China Morning Post. В Китае заболели уже 80270 человек. В течение среды, 4 марта, количество зараженных в других странах достигло 14 482 тысяч, увеличившись за сутки на 2514. Выздоровели уже более 53 тысяч пациентов.

Так, в Южной Корее зарегистрировано 5621 больных, умерли 32 человека, в Италии — 3089 (107 умерших), в Иране — 2922, скончались 92.

Коронавирус в мире снова набрал обороты

Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), во Франции – 285, скончались четверо, 240 случаев заражения в Германии, 151 случай – в Испании (один человек умер), 112 случаев - в Сингапуре, 104 – в Гонконге.

В Лос-Анджелесе и штате Калифорния в США в это время объявили чрезвычайное положение. Там добавилось еще 6 случаев заражения и одна смерть.

Коронавирус в мире снова набрал обороты

В Европе коронавирус пока не коснулся всего 4 стран и 27: не подтвердили заболевание Словакия, Болгария, Кипр и Мальта.

В Словении Министерство здравоохранения вечером 4 марта сообщило о первом случае заражения. Пациент вернулся из Марокко через Италию, в настоящее время он госпитализирован в инфекционной клинике в Любляне.

Как пишет DW, из-за эпидемии коронавируса Международный валютный фонд отозвал свой прогноз по росту экономики в 2020 году. В МВФ сообщили, что прогнозировать, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно.

Карта распространения вируса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине заявили о шести подозрениях на коронавирус. Граждан госпитализировали. ВОЗ заявила, что в стране возможно массовое заражение.

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