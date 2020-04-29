Вспышка коронавируса в Каховке произошла на местном заводе по розливу минеральной воды.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

COVID-19 был обнаружен у одной работницы предприятия, которую лечили от пневмонии. После чего проверили всех, с кем она контактировала, сообщает ТСН.

"Когда проверили на предприятии, частичная проверка, на предприятии было около 15 человек и 7 человек в окружении этой женщины", – рассказал городской голова Каховки Андрей Дяченко.

Отмечается, что у всех зараженных болезнь протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции.

На заводе провели дезинфекцию, и даже решили уничтожить всю партию воды, которую разлили от 12 до 28 апреля, хотя и уверены, что вируса в ней нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, город Каховка Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Ограничения будут действовать начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая.