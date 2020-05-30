В психоневрологическом интернате в селе Пески-Радьковские (Харьковская область) произошла вспышка коронавируса – за сутки COVID-19 там подтвердили у еще 15 человек.

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Общее количество установленных больных достигло 28, передает "Суспільне" со ссылкой на председателя Боровской райгосадминистрации Андрея Беседина.

"Подопечные из психиатрического интерната Пески-Радьковские... закрыты на обсервацию в интернате... Туда никто не зайдет и оттуда никто не выходит", – рассказал Беседин.

Отмечается, что в учреждении несколько корпусов и инфицированные находятся отдельно в одном из них.

Психоневрологический интернат в селе Пески-Радьковские Коллаж

"Они бессимптомные – не было у них ни температуры, ничего другого. Они проходили как контактные, поэтому им всем делали ПЦР-тесты", – добавил он.

По словам главы райгосадминистрации, других новых случаев коронавирусной инфекции в регионе (помимо интерната) зафиксировано не было.

Возраст больных пока не уточняют. Среди 28 инфицированных четверо госпитализировали в инфекционное отделение в Купянске, рассказала главный врач Боровской РГА Ярослава Колихова.

Добавим, первый случай COVID-19 в районе выявили 17 мая в сотрудника интерната. 27 мая сообщалось, что заразились 7 сотрудников и 3 подопечных. Само село на карантин не закрывали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский инфекционист высказался об угрозе "второй Италии" в Киеве. Он отметил, что дополнительную нагрузку на инфекционные больницы создают пациенты, которым для лечения в стационаре других отделений нужно обязательно провериться на COVID-19.

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