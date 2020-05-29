Изолированные за блокпостом: как коронавирус взял в заложники украинское село и превратил в средневековье

На Закарпатье село Ворочево изолировали из-за вспышки коронавируса. Из почти 800 жителей инфекцию подхватили 34 человека, а контактировали с больными более 300 человек. Сами жители не верят в то, что у них опасная инфекция и жалуются, что из-за действий власти их теперь стороняться на работе, а некоторых отправляют домой за свой счет.

Подробнее, как живет село в изоляции, – в материале OBOZREVATEL.

Жители не довольны карантином

Ворочево находится всего в 5 километрах от города Перечин, чей мэр Иван Погориляк принял решение изолировать все их село. Теперь на въезде и выезде из населенного пункта стоит блокпост, где всем измеряют температуру.

"Я ехал через этот блокпост, и мне померили температуру. Сказали, что 37, стали записывать адрес, фамилию. Я приехал домой, измерил своим градусником, оказалось 36,2. Так, как там они измеряют температуру, так и все село можно объявить больным", – возмущается местный житель Алексей.

На въезде в село теперь измеряют температуру Facebook Василия Гирича

Жители села не довольны тем, что их закрыли на карантин. Они постоянно пишут мэру Перечина возмущенные письма. По данным на 27 мая, в н.п. инфицировалось 34 человека, более 300 жителей считаются контактными. И это при том, что в Ворочево проживает около 800 человек. Им не разрешается выходить из дворов и куда-то выезжать. На блокпосту есть все их данные, поэтому любого из больных или контактных тут же разворачивают назад.

"Сами посудите, в Перечине больше инфицированных, чем у нас. Их там 39, а у нас 34. Так почему Перечин не закрыли?" – задается вопросом Алексей. Правда, из 39 больных в Перечине – 22 жители интерната.

Ворочево Facebook Василия Гирича

По его словам, обойти блокпост можно двумя тропинками, о которых знают все жители села. В самом Ворочево работают магазины, люди ходят по улицам, гуляют в парке.

Маски не носят и ходят в гости

Однако многие жители все-таки прислушались к призывам оставаться дома. "Мои родители живут в этом селе. Они из дома не выходят, занимаются своим домашним хозяйством. Все новости смотрят по телевизору. Им не до сплетен", – рассказывает Татьяна Коваленко из Ужгорода.

"Мы, как только услышали о коронавирусе в нашем селе, на улицу теперь не ходим. Муж на работу ездит на машине, мы с детьми дома. Очень многие наши соседи не верят в инфекцию, маски не носят, шастают по улицам, в гости ходят. Еще выясняют, кто болен, а кто нет, ищут кто эту инфекцию к нам привез. Бедную женщину, о которой сказали, что это она принесла инфекцию, уже затравили. Соседи на нее косятся, не здороваются, следят, чтобы она на улицу не выходила, к их забору близко не подходила, просто какое-то средневековье", – говорит местная жительница Людмила.

Улицы села теперь дезинфицируют Facebook ОТГ Перечин

Как коронавирус попал в это село, существует несколько версий. По словам самого мэра Погориляка, инфекцию принесла женщина, которая лечилась в кардиоцентре Ужгорода и там заразилась.

Правда, позже мэр исправился – по официальным данным, первым заболевшим оказался мужчина, местный житель, который работает в Ужгороде. Затем заболели члены его семьи. Через несколько дней коронавирус обнаружили у двух местных жительниц, а потом у женщины, которая лечилась в кардиоцентре. И уже после этого вирус подхватил медик.

Кроме этого подозревают в распространении инфекции местную церковь. По словам мэра, все заболевшие женщины являются прихожанками этой церкви. В самом селе говорят, что у них две церкви – православная и греко-католическая.

В распространении инфекции подозревают церковь Facebook Василия Гирича

Остались без работы

В связи с коронавирусом у местных жителей появились проблемы с работой.

"У меня сестра работает в Ужгороде в фирме по торговле автодеталями. Ей позвонили и попросили не выходить на работу, а посидеть дома. Платить будут минимально – 100 грн в день. Фактически она осталась без денег", – возмущается Игорь.

Другие жители рассказывают, что некоторых на работе отправили в отпуск за свой счет.

Въезд в село Facebook ОТГ Перечин

"От меня теперь на работе просто убегают. Я не болею, никаких симптомов у меня нет, но меня все равно боятся, потому что я из Ворочево. Нас уже так прославили на Закарпатье, что проходу нет. Со мной не здороваются, за один стол не садятся. Это очень неприятно", – говорит Галина Федына.

Сельчане придумывают свои версии, почему их посадили на карантин. Некоторые на полном серьезе уверяют, что жителям платят по 5-7 тысяч гривен за то, чтобы они согласились на диагноз коронавирус, чтобы продолжать держать село в осаде. Естественно, никто этой информации не подтверждает.