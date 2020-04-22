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22 апреля • обновлено в 07:32
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Вспышка коронавируса на Буковине: заболели уже более тысячи человек

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В Черновицкой области за вторник, 21 апреля, обнаружили еще 65 случаев коронавируса. Таким образом общее количество больных в регионе достигло рекордных 1053 человек.

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Об этом сообщил в видеообращении глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, в связи с тяжелым положением область 22 апреля получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам.

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inbusiness.kz

Осачук также отметил, что в Черновицкой области согласно постановлению главного санитарного врача Украины будет действовать запрет на посещение кладбищ.

"Кладбища будут открыты только для захоронения умерших. На таких церемониях смогут присутствовать не более 10 человек", – заявил глава ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 21 апреля похоронили двух братьев, которые умерли в Сторожинецкой центральной районной больнице от коронавируса. Скончалась также их бабушка, а отец находится в тяжелом состоянии.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Тег
вирус
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