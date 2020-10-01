Вспышка COVID-19 в Украине произошла из-за "цирка местной власти", – Зеленский

Увеличение количества больных в Украине COVID-19 связано с началом предвыборной кампании на местных выборах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Ровенскую область. Глава государства положительно оценил первые шаги правительства по борьбе с коронавирусом, которые помогли сбить первую волну эпидемии. Однако, по его словам, после этого началась предвыборная местная кампания, которая стала причиной вспышки COVID-19.

"Мы видим социологию – какое влияние имеет вся эта политическая эйфория, этот политический цирк местной власти ... Они (представители местной власти – ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но, вы знаете, сейчас мы видим более 4000 (новых больных коронавирусом в сутки – ред.). 4000 – это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных ", – сказал Зеленский.

Он возмутился, что местные власти накануне местных выборов пренебрегают карантинными правилами и организуют массовые мероприятия, которые становятся причиной увеличения количества больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что стране якобы нецелесообразно снова вводить жесткие карантинные ограничения.

Также OBOZREVATEL выяснил, правда ли то, что школы по всей Украине могут перейти на тотальный карантин уже в октябре и связано ли это с местными выборами.