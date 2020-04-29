Вспышка COVID-19 в Ривненской областной больнице: власти назвали виновных

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Ривненской областной клинической больнице, где заразились 88 медицинских работников, к ответственности привлекут руководство учреждения.

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Об этом рассказал глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль во время брифинга 29 апреля. По его словам, в больнице завершили эпидрасследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По результатам, выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного учреждения. В частности, определены семь отделений, где зафиксировали вспышку и было наибольшее распространение инфекции", – заявил Коваль.

Вспышка COVID-19 в Ривненской областной больнице. Иллюстрация

"Комиссия установила привлечь к ответственности главного врача Ивана Зиму и тех заместителей, которые причастны к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий", – подчеркнул чиновник.

Также, по его словам, учитывая заключение комиссии, было объявлено выговор начальнику управления здравоохранения ОГА Олегу Вивсяннику, его заместителю Игорю Добровольскому и всем должностным лицам, причастным к нарушениям условий деятельности учреждения.

Коваль отметил, что по состоянию на 29 апреля среди 88 зараженных COVID-19 медицинских работников один уже выздоровел, а 75 находились на амбулаторном лечении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию утро 29 апреля в Украине официально было подтверждено 9866 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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