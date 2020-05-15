Вспышка COVID-19 в киевском интернате: появились данные о состоянии инфицированных

Юрий Сергиенко Кияни 17:59, 15.05.2020 Обновлено: 20:47, 15.05.2020

У детей в киевском доме-интернате, которые заболели коронавирусом COVID-19, нет симптомов.

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Об этом ТСН заявил директор Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Руслан Светлый.

Чиновник добавил, что в учреждении находятся подопечные с умственными недостатками, однако их состояние удовлетворительно. Ни у одного ребенка нет проявлений болезни.

При этом известно, что трое сотрудников интерната госпитализированы.

Также Светлый рассказал, что у медицинской сотрудницы, у которой изначально диагностировали коронавирус, изначально не было симптомов, поэтому она не знала о болезни и продолжала ходить на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве была обнаружена новая вспышка коронавируса. В Дарницком детском доме-интернате (для девочек) инфекцию подхватил 81 человек.

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