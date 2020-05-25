Вспышка COVID-19 в инфекционной больнице Харькова: в ОГА прояснили ситуацию

В Харьковской областной инфекционной больнице, где зафиксировали вспышку коронавируса (его диагностировали у 20 сотрудников, среди которых и директор медучреждения), заполняемость больными COVID-19 начала снижаться.

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Сейчас в больнице 175 пациентов, а среди больных медиков 5 врачей, другие – медсестры. Об этом проинформировали в пресс-службе Харьковской ОГА.

"Сейчас ведется работа по выписке и переводе части пациентов в 17-ю городскую больницу. Там развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 – интенсивной). Также 40 коек развернуто в детской инфекционке (11 из них уже заполнены)", – говорится в сообщении.

В инфекционной больнице Харькова COVID-19 массово заразились медики

В то же время чиновники и медики прогнозируют, что уже завтра, 26 мая, наполненность областной инфекционки в Харькове должна достичь мажет 50%.

"Регулировать заполняемость больницы, выписку пациентов и их перевод в другие лечебные учреждения – это прямая обязанность директора КНП ХОР "Областная инфекционная больница". Необходимые меры директором не принимались", – отметили в ведомстве.

Чиновники утверждают, что сейчас на счетах медучреждения находится 1,5 млн грн – это целевые средства на закупку лекарств. Причем такой остаток был на конец каждого месяца во время борьбы с коронавирусом. "Закупки лекарств (тендерные процедуры и т. д.) больница проводит самостоятельно", – отмечается в сообщении.

Там добавили, что в прошлую пятницу, 24 мая, больница получила от НСЗУ 4,5 млн грн на осуществление 300-процентных выплат медикам. По информации директора заведения, выплаты получат 224 сотрудников, в частности, все врачи и весь средний и младший медперсонал.

"В течение двух недель состояние дел в областной инфекционной больнице проверяла комиссия, созданная по распоряжению председателя ХОГА Алексея Кучера. Результаты проверки будут объявлены 25 мая", – резюмировали в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 мая у 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы диагностировали коронавирус – заразились пять врачей и 15 медсестер разных уровней.