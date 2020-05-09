Под Киевом в нелегальном доме престарелых начали умирать от COVID-19: селу грозит массовая вспышка

В Зазимье Киевской области, где в одном из частных домов престарелых умерли три пожилых человека от коронавируса, жители боятся выходить на улицу.

Как рассказал OBOZREVATEL один из местных жителей, дом престарелых находится в частном секторе. "В ту сторону люди теперь ходить боятся. Предпочитают обходить стороной. Многие просто сидят дома, чтобы лишний раз не нарываться на опасность", – рассказал Петр.

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Жители жалуются, что у них в селе находится несколько таких домов престарелых. "Жители дома, где нашли инфекцию, спокойно гуляли по нашим улицам. Хотя во время карантина должны были принять какие-то меры, по крайней мере не выпускать стариков, чтобы они не заразились", – возмущается жительница села Анна Прокофьевна.

Возле дома престарелых выставлен пост Соцпортал

Как выяснилось, в селе Зазимье действуют сразу четыре пансионата для пожилых людей. По данным полиции Киевской области, пансионат, где произошло заражение, является нелегальным.

Мы позвонили в два пансионата в Зазимье. Там уверяют, что вспышка была не у них. "Слава Богу, что это не у нас. Мы ничего не знаем о том доме для престарелых. Нелегальный? Ну, у нас если посмотреть, то все нелегально", – ответили в доме для престарелых сети Vera клиник.

Теперь к доме престарелых пройти нельзя Соцпортал

Кстати, стоимость пребывания на территории частных домов для престарелых в Зазимье колеблется от 6500 грн до 13500.

"Тут несколько домов для пожилых людей. Люди понастроили свои частные владения, а жить там не живут, и продать не могут. Вот и появился тут такой бизнес как пансионы для пенсионеров. Думаю, не только в этом доме коронавирус. Потому что многие из их жильцов ходят по селу, в магазин заходят, и родственники к ним как ездили, так и ездят", – рассказывает местная жительница Зинаида.

В полиции Киевской области OBOZREVATEL сказали, что на сегодня в описанном доме престарелых COVID-19 подтвердили у 12 пенсионеров, трое умерли.

Директору дома престарелых в Зазимье вручили подозрение Нацполиция

"Этот дом престарелых действительно работал нелегально. Его директору, частной предпринимательнице, киевлянке 32 лет объявлено подозрение. Дом работал с нарушением санитарных норм, его жильцы свободно передвигались по селу без средств защиты. Установлено, что во время карантина в дом приезжали родственники пожилых людей, и именно один из них и занес инфекцию", – рассказала нам пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Горохольская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в доме престарелых в селе Зазимье Броварского района Киевской области от коронавируса скончались три пенсионера, еще более десяти человек заражены.