Вспышка COVID-19 из РФ перекинется в Украину? Погранслужба озвучила меры противодействия

В ситуации пандемии коронавируса на российско-украинской границе осуществляются специальные меры, чтобы не допустить распространение инфекции.

На границе действуют ограничения для граждан Российской Федерации, каждый пересекающий границу проходит температурный скрининг, обязательную обсервацию или самоизоляцию. Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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"В настоящее время пассажиропоток на границе очень низкий. Из этого низкого пассажиропотока наибольший на западном участке, на востоке за сутки – 1-2 тысячи лиц на въезд и на выезд", – сообщил он.

"Кроме того, правительство уже ввело ряд ограничений, направленных, в том числе, и на границу с Россией в отношении въезда в наше государство иностранцев. Исключение составляют только отдельные категории – те, кто имеют вид на жительство или являются представителями дипломатических миссий, водители грузовых автомобилей или экипажи морских судов", – уточнил спикер.

Граница Украины, коронавирус, коллаж

По его словам, всем прибывшим в Украину измеряют температуру. Предусмотрена обязательная обсервация. "Но люди могут выбрать не обсервацию, а самоизоляцию в случае, если они установят на свои мобильные телефоны приложение "Дій вдома", – пояснили в Госпогранслужбе.

Крайне низкий пассажиропоток и на КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе. Если до введения карантина ее пересекало порядка 35-40 тысяч человек в сутки, то в настоящее время пассажиропоток как таковой отсутствует. "КПВВ закрыты, пропускаются только лица, у которых жизненно необходимая ситуация. Это может быть 1-2 человека в сутки или вообще никого", – рассказал спикер.

Он добавил, что административную границу с оккупированным Крымом в настоящее время пересекает порядка 50-100 человек в сутки.

Как писал OBOZREVATEL, Российская Федерация вошла в десятку стран с наиболее стремительным распространением коронавируса. За прошедшие сутки было зарегистрировано более 10 тысяч новых заражений.