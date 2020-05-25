"Не трогай меня руками!" Всплыло видео с расстрелянным прокурором в Кривом Роге

В сети появилась видеозапись конфликта между девушкой и местным прокурором Алексеем Пипкой, во время которого его подстрелили из травматического пистолета.

Видео опубликовано на канале "demonkr". На записи видно, как оба выходят из гостиницы "Украиночка" и начинают спорить (чтобы посмотреть видео 18+, проскролльте новость до конца).

Затем после недолгого спора девушка, которую зовут Ольга Ашимова, достала пистолет и зарядила его. После этого она подошла к Пипке и начала толкать в грудь рукой. В ответ на это мужчина стал хватать девушку.

Пара продолжила разговор под камерой. На записи почти невозможно разобрать их беседу, но слышны обрывки фраз прокурора: "Оля, не трогай меня руками…. Ты бухала… имей к себе уважение".

Во время беседы девушка ударила прокурора рукой по лицу, после чего тот стал бросать в нее какие-то вещи с фразой: "Забери на…й свои вещи и у…вай отсюда".

Как отмечает depo.ua, Ашимову поместили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Кривом Роге девушка подстрелила прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку, выпустив в него всю обойму. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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