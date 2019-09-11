"У судьбы злое чувство юмора": всплыла важная деталь о виновнике плена Сенцова

Фигурант сфабрикованного дела Олега Сенцова, Алексей Чирний, который давал показания против него, не отказался от них и рассчитывал выйти из тюрьмы на 13 лет раньше режиссера.

Теперь же он будет отбывать максимальное наказание из четырех политических заключенных Кремля, задержанных оккупантами по данному делу. Об этом нюансе на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Павел Казарин.

"По делу Сенцова было четверо задержанных. Сам Олег. Кольченко. Афанасьев. И Чирний. Все дело строилось на показаниях последних двоих. Позже на суде Геннадий Афанасьев откажется от своих слов и расскажет, что показания выбивали под пытками. А вот Алексей Чирний промолчит. Потому что сделка со следствием", – пишет он.

Олег Сенцов "РБК-Украина"

В результате Чирний получил семь лет тюрьмы и должен был выйти на 13 лет раньше Сенцова и на три года раньше Кольченко.

"В итоге Сенцов, Кольченко и Афанасьев уже в Киеве. А срок Чирния закончится лишь через два года. У судьбы очень злое чувство юмора. Морали не будет", – подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов рассказал, как он относится к бывшему узнику Кремля Геннадию Афанасьеву, чьи показания стали основанием для задержания режиссера. По его словам, у него нет никаких обид, претензий и действий относительно Афанасьева, однако общаться с ним он не обязан.

Сам Афанасьев раскритиковал журналистов на пресс-конференции Сенцова и Александра Кольченко за компрометирующие вопросы о себе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!