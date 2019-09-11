Главная Новости
11 сентября • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"У судьбы злое чувство юмора": всплыла важная деталь о виновнике плена Сенцова

8.4т Читать материал на украинском

Фигурант сфабрикованного дела Олега Сенцова, Алексей Чирний, который давал показания против него, не отказался от них и рассчитывал выйти из тюрьмы на 13 лет раньше режиссера.

Теперь же он будет отбывать максимальное наказание из четырех политических заключенных Кремля, задержанных оккупантами по данному делу. Об этом нюансе на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Павел Казарин.

"По делу Сенцова было четверо задержанных. Сам Олег. Кольченко. Афанасьев. И Чирний. Все дело строилось на показаниях последних двоих. Позже на суде Геннадий Афанасьев откажется от своих слов и расскажет, что показания выбивали под пытками. А вот Алексей Чирний промолчит. Потому что сделка со следствием", – пишет он.

Новости
"Ему проще отдать Кремль!" Сенцов высказал позицию Путина по Крыму

Олег Сенцов

Олег Сенцов

"РБК-Украина"

В результате Чирний получил семь лет тюрьмы и должен был выйти на 13 лет раньше Сенцова и на три года раньше Кольченко.

"В итоге Сенцов, Кольченко и Афанасьев уже в Киеве. А срок Чирния закончится лишь через два года. У судьбы очень злое чувство юмора. Морали не будет", – подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов рассказал, как он относится к бывшему узнику Кремля Геннадию Афанасьеву, чьи показания стали основанием для задержания режиссера. По его словам, у него нет никаких обид, претензий и действий относительно Афанасьева, однако общаться с ним он не обязан.

Сам Афанасьев раскритиковал журналистов на пресс-конференции Сенцова и Александра Кольченко за компрометирующие вопросы о себе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персоны
Павел Казарин Олег Сенцов Алексей Чирний Геннадий Афанасьев Александр Кольченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
8
Смешно
13
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Сенцова и подельников ждёт суд и срок на Украине, они сдали ФСБ подотчетную взрывчатку и оружие.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel