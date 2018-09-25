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Вслед за Россией: скандальная УПЦ МП объявила о разрыве с Константинополем

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Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата потребовал от экзархов Константинопольского Патриархата покинуть "каноническую территорию" УПЦ МП.

Как передает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, такое заявление было объявлено после заседания в Киево-Печерской Лавре 25 сентября. В УПЦ МП также заявили о приостановлении служения с иерархами Константинополя.

"Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории", - написано в заявлении.

"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилии Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - потребовали в УПЦ МП.

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Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) также накануне объявила о решении приостановить совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата, а также участие в работе епископских ассамблей с ними.

Эти решения приняты вслед за аналогичными действиями Русской православной церкви. Отметим, РПЦЗ является самоуправляемой церковью, которая входит в состав Московского патриархата.

Позже иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча) заявил, что УПЦ МП не имеет права требовать от экзархов покинуть Украину.

Также на скандал отреагировало Министерство культуры Украины, заявив, что Константинопольская церковь является церковью-матерью для всех христиан Украины, а УПЦ МП подобными выходками лишь потакает России в попытках помешать созданию в стране независимой церкви.

В ведомстве подчеркнули, что ни законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной церкви диктовать свою волю другой церкви или ее представителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей 23 сентября, заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Объекты
УПЦ МПцерковный конфликтединая церковь
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Santi Amonito
Santi Amonito
Эх, и четко же проявилось бесовство московитского "православия" - достаточно было Вселенскому Патриарху произнести: "Томос для Украины" - как из этого самозванного "3-го рыма" - как из клоаки, засмердело серой и смолой. И каков будет следующий шаг этих двух попов-раскольников - гундяя и онуфрия, надо же показать всей своей "пастве" личный пример по защите "веры" - может акт самосожжения им устроить? Хотя, у этих двух "служителей культа" кишка тонка и погоны дороги для такого "обряда". Значит остается им брызгать слюной и желчью от бессилия "грозя небесам", как и всей кремляндской черни, перед истинной правдой и Украиной.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Santi Amonito, что ты там про слюни и желчь сказал?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Надо жену Порошенко выдать замуж за мэра Стамбула. И пусть только "скандальный" Петр Алексеевич попробует что-то сказать в её защиту!
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
Саме цікаве попереду :) мп, як секта, має бути прирівняна до пам'ятників леніна і заборонена на законодавчому рівні, бо до релігії тепер, це утворення вже офіційно, відношення не має. Ще звернула увагу, що як тільки раша почала програвати в міжнародних судах, зразу: мі вас нє прізнаєм, з мп, теж саме, отрєкліся вони :) зараз ті попи за свої палаци з золота та машини хвилюються, в рашу їм ой як не хочеться, а тут лишатися, почнуть їх перевіряти, мабуть знов у Лаврі документи купами палять, бо в самих вже зади горять. Неможна їм церкви лишати, хоча не здивуюсь, якщо вони їх палити почнуть, або які небуть небезпечні знахідки після себе в них лишать, від жучків до вибухівки, вони ще ті кгбісти.
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