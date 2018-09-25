Вслед за Россией: скандальная УПЦ МП объявила о разрыве с Константинополем

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата потребовал от экзархов Константинопольского Патриархата покинуть "каноническую территорию" УПЦ МП.

Как передает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, такое заявление было объявлено после заседания в Киево-Печерской Лавре 25 сентября. В УПЦ МП также заявили о приостановлении служения с иерархами Константинополя.

"Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории", - написано в заявлении.

"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилии Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - потребовали в УПЦ МП.

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) также накануне объявила о решении приостановить совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата, а также участие в работе епископских ассамблей с ними.

Эти решения приняты вслед за аналогичными действиями Русской православной церкви. Отметим, РПЦЗ является самоуправляемой церковью, которая входит в состав Московского патриархата.

Позже иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча) заявил, что УПЦ МП не имеет права требовать от экзархов покинуть Украину.

Также на скандал отреагировало Министерство культуры Украины, заявив, что Константинопольская церковь является церковью-матерью для всех христиан Украины, а УПЦ МП подобными выходками лишь потакает России в попытках помешать созданию в стране независимой церкви.

В ведомстве подчеркнули, что ни законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной церкви диктовать свою волю другой церкви или ее представителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей 23 сентября, заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".