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23 апреля • обновлено в 22:43
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Вслед за Луганском: главарь "ДНР" решил переименовать Донецк

2.7т
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Главарь незаконного формирования "Донецкая народная республика" Денис Пушилин подписал "указ" об использовании для Донецка его предыдущего названия "город Сталино".

Об этом сказано в его "постановлении" № 111 от 23 апреля, передает украинский блогер Necro Mancer.

Так, отмечается, что "документом" устанавливается в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении "республиканских" и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории непризнанной "республики" и города Донецка, "связанных с Великой Отечественной войной".

Вслед за Луганском: главарь "ДНР" решил переименовать Донецк

Кроме того, "указом" обязывается так называемому министру информации провести кампанию для популяризации названия.

Вслед за Луганском: главарь "ДНР" решил переименовать Донецк
Вслед за Луганском: главарь "ДНР" решил переименовать Донецк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобное решение в отношении Луганска выпустил глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Теперь группировка будет использовать и название "Ворошиловград".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР
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