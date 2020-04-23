Вслед за Луганском: главарь "ДНР" решил переименовать Донецк

Главарь незаконного формирования "Донецкая народная республика" Денис Пушилин подписал "указ" об использовании для Донецка его предыдущего названия "город Сталино".
Об этом сказано в его "постановлении" № 111 от 23 апреля, передает украинский блогер Necro Mancer.
Так, отмечается, что "документом" устанавливается в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении "республиканских" и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории непризнанной "республики" и города Донецка, "связанных с Великой Отечественной войной".
Кроме того, "указом" обязывается так называемому министру информации провести кампанию для популяризации названия.
Два дебила - это сила https://t.co/R9E2dIdTfQ #дидываевале #Пушилин #указ #совпадение #да_мы_ебанулись pic.twitter.com/sCiRVqk845— Necro Mancer (@666_mancer) April 23, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобное решение в отношении Луганска выпустил глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Теперь группировка будет использовать и название "Ворошиловград".
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