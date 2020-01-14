Главная Новости
14 января • обновлено в 13:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Вслед за Филаретом: еще один священнослужитель открестился от Поместного собора

Читать материал на украинском

Митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат.

Соответствующее обращение он направил на имя министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского. Об этом сообщает пресс-центр киевской патриархии.

"Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обусловливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате", – написал священнослужитель.

Митрополит Иоасаф отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ

Митрополит Иоасаф отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ

Он также заявил, что "собор не может считаться Поместным из-за нарушения процедуры его созыва", что якобы предусмотрено положениями соответствующего Устава.

"Однако именно соблюдение этой процедуры гарантирует принятие обдуманного и взвешенного, а от того и справедливого решения. Сбор подписей осуществлялся со специальной чрезвычайной поспешностью в теплой Софии с другой целью собранием клириков и мирян", – высказался служитель церкви.

По его словам, те, кто собирали тогда подписи за ликвидацию УПЦ КП, делали это в ответ на "ультиматум греков", которые якобы находились в другом помещении, "для проведения "Объединительного Собора и основания так называемой ПЦУ греческих архиереев".

"Исходя из вышеизложенного, считаю, что подпись моя была поставлена еще и в результате обмана. И поэтому она не может иметь юридической силы... Прошу считать ее недействительной", – подытожил свои объяснения митрополит Иоасаф.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ о ликвидации Киевского патриархата.

  • Заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что "открещение" Филарета от Поместного собора УПЦ Киевского патриархата свидетельствует о том, что владыка принял "путь лжи".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
церковь УПЦ КП
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
65
29
Смешно
3
Интересно
16
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
что то петькина "вира" не объединительная получается))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Білгородсько-Обоянська єпархія — єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, що охоплює територію Бєлгородської, Курської та Брянської областей Російської Федерації. Я розумію наскільки важко митрополиту Іоасафу - Бог всім суддя.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нежинский Владимир
Нежинский Владимир
Попы вообще охренели от дележа бабла! То подписывает в надежде на большой куш! А как ничего не обломилось, сразу борется за права верующих и отзывает подпись! Пора их всех и их деятельность приравнять к коммерческой деятельности и обложить налогами на общих основаниях! Может мерсев в их гаражах станет меньше!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги