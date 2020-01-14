Вслед за Филаретом: еще один священнослужитель открестился от Поместного собора

Митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат.

Соответствующее обращение он направил на имя министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского. Об этом сообщает пресс-центр киевской патриархии.

"Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обусловливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате", – написал священнослужитель.

Митрополит Иоасаф отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ

Он также заявил, что "собор не может считаться Поместным из-за нарушения процедуры его созыва", что якобы предусмотрено положениями соответствующего Устава.

"Однако именно соблюдение этой процедуры гарантирует принятие обдуманного и взвешенного, а от того и справедливого решения. Сбор подписей осуществлялся со специальной чрезвычайной поспешностью в теплой Софии с другой целью собранием клириков и мирян", – высказался служитель церкви.

По его словам, те, кто собирали тогда подписи за ликвидацию УПЦ КП, делали это в ответ на "ультиматум греков", которые якобы находились в другом помещении, "для проведения "Объединительного Собора и основания так называемой ПЦУ греческих архиереев".

"Исходя из вышеизложенного, считаю, что подпись моя была поставлена еще и в результате обмана. И поэтому она не может иметь юридической силы... Прошу считать ее недействительной", – подытожил свои объяснения митрополит Иоасаф.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ о ликвидации Киевского патриархата.

Заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что "открещение" Филарета от Поместного собора УПЦ Киевского патриархата свидетельствует о том, что владыка принял "путь лжи".

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