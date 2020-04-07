Главная Новости
7 апреля • обновлено в 15:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Всеукраинская школа онлайн: учительница допустила глупую ошибку в задачке для пятиклашек. Видео

1.5т
Читать материал на украинском

В Украине во время онлайн-уроков для школьников учитель допустила ошибку на уроке математики для пятиклассников.

Педагог неверно решила задачу, вычитая числа. Ошибку транслировали в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Так, учитель задала задачу, где нужно было вычислить скорость катера, который плывет против течения. Педагог взял скорость катера без учета скорости течения и отнял от нее известную скорость течения.

Онлайн-уроки в Украине

Онлайн-уроки в Украине

Однако когда нужно было от 30,2 отнять 2,2 вместо 28, учитель написала 18. Она не заметила и не исправила ошибку и продолжила урок.

Учительница допустила глупую ошибку в задачке для пятиклашек. Видео

Скриншот

Напомним, что 6 апреля, стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги