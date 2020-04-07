Всеукраинская школа онлайн: учительница допустила глупую ошибку в задачке для пятиклашек. Видео

В Украине во время онлайн-уроков для школьников учитель допустила ошибку на уроке математики для пятиклассников.

Педагог неверно решила задачу, вычитая числа. Ошибку транслировали в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Так, учитель задала задачу, где нужно было вычислить скорость катера, который плывет против течения. Педагог взял скорость катера без учета скорости течения и отнял от нее известную скорость течения.

Онлайн-уроки в Украине

Однако когда нужно было от 30,2 отнять 2,2 вместо 28, учитель написала 18. Она не заметила и не исправила ошибку и продолжила урок.

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Напомним, что 6 апреля, стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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