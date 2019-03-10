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В сети одним фото показали ужасный символ войны на Донбассе

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Житель прифронтового города Красногоровка (Донецкая область) показал состояние крыши жилого дома в микрорайоне Солнечный после попадания снаряда, которое произошло несколько лет назад.

Снимки украинец сделал в субботу, 9 марта, сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer.

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"Вот в таком состоянии крыша дома Солнечный, 5", – прокомментировал фото местный житель Артем Калюжный.

Он добавил, что "не считая 9-этажки, эта крыша – самая разбитая".

"А 9-этажку вообще можно назвать нашим символом конфликта на Донбассе", – добавил Калюжный.

Разрушенный дом в Красногоровке

Разрушенный дом в Красногоровке

Соцсети

Разрушенный дом в Красногоровке

Разрушенный дом в Красногоровке

Соцсети

Разрушенный дом в Красногоровке

Разрушенный дом в Красногоровке

Соцсети

Разрушенный дом в Красногоровке

Разрушенный дом в Красногоровке

Соцсети

Отметим, что данный район был одним из самых обстреливаемых. Например, вот последствия попаданий в соседний дом (микрорайон Солнечный, 7), произошедшие в июне 2016 года.

Разрушенный дом в Красногоровке

Разрушенный дом в Красногоровке

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса.

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Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Придурки...все 13 000 сдохнувших...имели...украинские паспорта)))))))молодцы...мочитесь дальше ...чем вас меньше тем воздух на планете Земля...приятнее
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавная страна...страна идиотов...одни дебилы мерзнут в окопах радуясь убийству своих же гражданей...другие повизгивая от счастья мотаются в Польшу мыть сортиры...страной правит алкаш...его сменит шут или воровка...животные
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