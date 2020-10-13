Всенародный опрос Зеленского: стало известно, как пройдет

Анонсированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос в день проведения местных выборов является добровольным и не содержит спекулятивных тем.

Как сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко, первый вопрос появится в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день.

"Ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными "бюллетенями", но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование является добровольным. Координатором проекта "опроса в день выборов" является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко", – написал он.

Лещенко рассказал, как пройдет опрос от Зеленского Telegram Сергея Лещенко

В то же время в Офисе президента Украины (ОПУ) сообщили, что первый из объявленных вопросов, возможно, появится уже сегодня, 13 октября.

Окончательный формат опроса еще определяется, согласовывается логистика со всеми причастными к проведению выборов ведомствами, однако среди вопросов не будет спекуляций относительно Донбасса и других провокационных тем, сообщил "Укринформ" со ссылкой на источник в ОПУ.

В тоже время, как пишет ZN.ua с ссылкой на собственные источники в ОП, изначально Зеленский хотел включить во "всенародный опрос" вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе. Также в опрос хотят включить вопросы, интересующие молодежь.

"Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", – отметил собеседник издания.

Также сообщается, что анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства.

Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.

Как ранее рассказал OBOZREVATEL, Зеленский записал обращение к народу, в котором призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября.

В этот день в Украине пройдут местные выборы – украинцам нужно будет выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.