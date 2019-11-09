Всемирный день молодежи: поздравления с праздником

Всемирный день молодежи – неофициальный праздник, который отмечается ежегодно 10 ноября. Дата для празднования была выбрана еще в 1945 году.

Этот праздник был придуман Всемирной федерацией демократической молодёжи и долгое время был официальным в ряде стран. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для украинских юношей и девушек.

Всемирный день молодежи – поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.

***

Молодёжь — надежда старших поколений на светлое, надёжное будущее, укрепление всех сильных сторон нашего мира, вера в дружбу народов и совместное счастье. Сегодня, во Всемирный день молодёжи, от всей души поздравляем девушек и юношей с их знаменательным событием, которое они обязательно отметят, как полагается высокоразвитым и интеллектуальным людям.

***

Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и желаю бурных, весёлых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремлённым человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!

Всемирный день молодежи – поздравления в стихах

Смех кругом, кругом галдеж, веселиться молодежь!

День всемирный отмечает — не пропустишь, не пройдешь!

Ни к чему банкет занудный, праздник, сидя, — праздник трудный!

Мы не зря сегодня вместе распеваем громко песни,

День всемирный молодежи — он на Новый год похожий,

Так танцуйте, веселитесь, и прилично оторвитесь!

***

Молодежи день всемирный

Отмечаем мы сейчас.

Это праздник наш любимый.

Он про каждого из нас.

Мы его отметим шумно,

Чтоб он снова к нам пришел.

Чтобы жили мы не нудно,

Очень ярко, хорошо.

***

Дай дорогу молодежи,

Понапрасну не мешай,

На тебя она похожа,

Ты теплей ее встречай.

Много тем найдется общих,

Только сильно захоти,

Так что вместе по дорожке

Можно нам вполне идти!

Всемирный день молодежи – открытки

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Дмитриевом дне. В этот день чтят память великомученика Димитрия Солунского, принявшего мученическую смерть за христианскую веру.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!