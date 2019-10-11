Всемирный день девочек 2019: лучшие поздравления с праздником

Международный день девочек был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире.
День девочек должен поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День девочек - поздравления в прозе
Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.
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Девочки — припевочки! Сколько бы вам ни было лет, никогда не забывайте, что вы самые прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не снимайте розовые очки, а просто живите и наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем девочек!
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Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!
День девочек - поздравления в стихах
Срывая новый лист календаря,
День девочек сегодня отмечаем,
Родительской любовью к ним горя,
Своих "Джульет" заботой окружаем!
Желаем нашим Барби — поумнеть,
А Гермионам быть душевней и добрее,
Дюймовочкам — до принца долететь,
Алисам — в зазеркалье быть смелее!
***
С Международным днем девчонок
Я поздравляю Вас, любимый мои.
Пусть будет мир ваш очень звонок,
Наполнен счастья и любви.
Пусть красота цветет, конечно,
Чтоб были повсюду лучше всех.
В делах пусть будет все успешно,
Сияют рядом радости и смех.
***
Девочки нежные,
Полные ласки,
Нимфы чудесные,
Словно из сказки.
Вас явно создал
Бог, а не дьявол
Мужам на погибель,
Создателю — слава!
Будь же, небесная,
Музою славной,
В жизни любимого —
Самою главной.
День девочек - открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября Украина будет праздновать День защитника Украины. В этот же день отмечаются Покрова пресвятой Богородицы и День казачества.
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