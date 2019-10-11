Всемирный день девочек 2019: лучшие поздравления с праздником

Международный день девочек был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире.

День девочек должен поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День девочек - поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днём девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой — красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребёнком.

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Девочки — припевочки! Сколько бы вам ни было лет, никогда не забывайте, что вы самые прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не снимайте розовые очки, а просто живите и наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем девочек!

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Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!

День девочек - поздравления в стихах

Срывая новый лист календаря,

День девочек сегодня отмечаем,

Родительской любовью к ним горя,

Своих "Джульет" заботой окружаем!

Желаем нашим Барби — поумнеть,

А Гермионам быть душевней и добрее,

Дюймовочкам — до принца долететь,

Алисам — в зазеркалье быть смелее!

***

С Международным днем девчонок

Я поздравляю Вас, любимый мои.

Пусть будет мир ваш очень звонок,

Наполнен счастья и любви.

Пусть красота цветет, конечно,

Чтоб были повсюду лучше всех.

В делах пусть будет все успешно,

Сияют рядом радости и смех.

***

Девочки нежные,

Полные ласки,

Нимфы чудесные,

Словно из сказки.

Вас явно создал

Бог, а не дьявол

Мужам на погибель,

Создателю — слава!

Будь же, небесная,

Музою славной,

В жизни любимого —

Самою главной.

День девочек - открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября Украина будет праздновать День защитника Украины. В этот же день отмечаются Покрова пресвятой Богородицы и День казачества.

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