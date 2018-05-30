День блондинок: анекдоты, поздравления и традиции

31 мая отмечается Всемирный день блондинок.

OBOZREVATEL расскажет об истории праздника, о самых известных блондинках, предложит оригинальные поздравления, а также поделится лучшими анекдотами на тему дня.

Информация о том, как зародился этот праздник, весьма противоречива. Согласно с одной из версий, День блондинок был неофициально учрежден женщинами-адвокатами из США, которые имели светлые волосы. Таким образом они протестовали против предвзятого отношения к ним коллег-мужчин.

Впервые День блондинок на постсоветском пространстве отметили в 2006 году.

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Блондины вымирают: последняя женщина со светлыми волосами и голубыми глазами родится в 2202 году

Количество блондинов в мире постоянно снижается. Это объясняется законами генетики: чтобы в семье родился блондин, оба его родителя должны обладать геном такого цвета волос. Ситуация усугубляется еще и тем, что ген светлого цвета волос является рецессивным, а темного – доминантным, поэтому в большинстве случаев именно он оказывается победителем в борьбе за выживание.

Кроме того, в странах, где преобладают люди со светлыми волосами, не принято иметь много детей. И, наоборот, в странах с преобладанием брюнетов количество населения быстро растет.

Согласно с выводами экспертов Всемирной организации здравоохранения, за последние полстолетия количество блондинов обоих полов на планете сократилось с 49% до 14%, а в 2202 году может быть рождена последняя женщина-блондинка с голубыми глазами.

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Тем не менее, женщины давно нашли способ превращаться в блондинок без всякой генетики. Первый эксперимент по покраске волос в светлый тон осуществила жена императора Наполеона III Евгения Монхито.

Сегодня определить, которая из блондинок является натуральной, а которая – искусственной, может только настоящий специалист.

Топ-5 самых известных блондинок: ни одной натуральной

Как ни парадоксально, но наибольшего успеха в шоу-бизнесе добиваются искусственные, а не натуральные блондинки.

Самая известная из них – Мэрилин Монро. Она была шатенкой, но стала известна миру как образец женщины-блондинки – романтичной, немного наивной и доверчивой дурочки.

Американская актриса Шэрон Стоун тоже не была рождена блондинкой – светлый цвет волос она выбрала позже. Самый запомнившийся образ этой актрисы – роковая сексапильная блондинка.

Американская фотомодель Пэрис Хилтон в какой-то момент приняла для себя решение стать блондинкой – и не ошиблась. Именно в этом образе она приобрела наибольшую популярность.

Поп-дива Мадонна перепробовала массу разных сценических образов, был среди которых и образ развратной блондинки.

Актриса и фотомодель Шарлиз Терон также добилась наибольшего признания именно в образе блондинки.

Лучшие анекдоты про блондинок

Разговаривают две блондинки.

Одна спрашивает у другой:

- Верочка, а как правильно пишется – "Иран" или "Ирак"?

- Можно и так, и так, - отвечает та.

***

В парке две подруги-брюнетки оценивают двоих блондинок, сидящих на лавочке напротив:

- Ты только посмотри на них! Наверное, пока мы были в очереди за умом, они стояли в другой очереди – за ногами и сиськами.

Одна из блондинок не растерялась и заявила:

- Да, пока мы стояли в очереди за ногами и сиськами, в вашей очереди все мозги закончились, осталась только полная ж*па.

***

Две блондинки сели в двухэтажный экскурсионный автобус.

Одна из них поднимается наверх, но через несколько минут возвращается назад с ошарашенным видом.

- Что случилось? – спрашивает ее подруга.

- Не иди туда, там водителя нет, - с дрожью в голосе отвечает она.

***

Блондинка приглашает подругу в гости.

- Я тебе такое покажу! – обещает она.

Когда гостья зашла в квартиру, хозяйка выключает свет и спрашивает:

- Знаешь, куда девался свет?

Та в недоумении только разводит руками.

- Смотри! – восклицает блондинка, открывая холодильник.

***

Если блондинка начинает выяснять отношения с навигатором, тот в конце концов соглашается.

***

Две блондинки заняты кроссвордом.

- Шесть букв по горизонтали, период массовой миграции рыбы, - читает одна.

- Путина? – спрашивает вторая.

- Нет, рыбы, - уточняет подруга.

Поздравления с Днем блондинок

Вы светлым локоном играя,

Любви плетете паутину.

Попав в нее, под солнцем мая

Вас воспеваем в День блондинок.

Горят мужчины страстью жгучей,

На вас надев венок из лавра.

Пылая ревностью кипучей,

Блондинок даже душат мавры...

Красивее вас нет на свете.

Ни для кого это не новость.

Не ветреность — весенний ветер

Живет в душе белоголовой.

Врываетесь в мужские сны,

Забыть заставив все печали...

На свет блондинки рождены,

Чтоб ими вечно восхищались!

http://открытки.u7.kz

Всех подруг моих блондинок

Поздравляю от души.

И в последний день весенний

Пусть исполнятся мечты.

Вы обиду не таите,

Если в след вам говорят,

Что у глупенькой блондинки

В голове сплошной бардак.

Вы успешны и красивы,

Вам завидуют всегда.

Будьте счастливы, любимы,

Вас порадует судьба.

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Поздравляю с Днём блондинок. Желаю всегда быть яркой и эффектной, очаровательной и неповторимой. Пусть твою светлую голову всегда посещают интересные мысли, пусть твоя улыбка и красота наполняет светом счастья и радости этот мир. Иди по жизни, в себе не сомневаясь и каждый раз убеждаясь в том, что блондинка — это нежность, страсть, прелесть и изящность.

Плейкаст

Таких как ты, немного в мире,

Да что там, только ты одна!

Блондинок много есть красивых,

Но вот с умом у них беда...

Другое дело, ты, родная!

Умна, изысканна, любима,

Такая сердцу дорогая,

Ты лучшая из всех блондинок!

Твой цвет волос — как Божий дар,

Твой голос — сладостный нектар,

Твоя фигура — эталон,

Ты хороша со всех сторон.

Наряд — как с глянцевой картинки,

Такие вот они — блондинки.

Для женщин — зависти предмет,

Тебя прекрасней просто нет.

Играючи, иди судьбой,

Живи и восхищай собой!

По материалам: PozdravOk, Greets, Hochu.