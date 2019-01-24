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''Всем теперь хана!'' Фанаты Путина заголосили о новой катастрофе в Крыму

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Оккупационные власти решили построить рядом с зоопарком "Тайган" в Крыму карьер.

О катастрофе говорится в публикации на сайте блога директора зоопарка Олега Зубкова, который ранее поддерживал захват полуострова Россией. Теперь же действия оккупантов повергают его в ужас.

"И животным, и растениям, и туристам теперь хана. Гениально! Молодцы. Браво. Отдыхающие в Крым уже не едут. В связи с отсутствием воды мы ни пашем – ни сеем. Кислотами полуостров мы уже отравили. Остался последний бастион - Парк львов "Тайган", куда еще туристы со всей России, Европы едут", — говорится в материале.

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Теперь вместо парка в Белогорске будет промзона.

"Крымские власти обязаны разъясниться ситуацию. "Тайган" это не просто парк львов, где живет несколько тысяч редких животных и птиц", — возмутился другой "крымнашист" Александр Горный.

''Всем теперь хана!'' Фанаты Путина заголосили о новой катастрофе в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зубков уже разочаровывался в России. Зубков отметил, что все свои парки он создал при Украине и они были успешны до аннексии.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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