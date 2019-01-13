''Всем сперму академика!'' Выяснился показательный нюанс жизни в путинской России

Демографическая проблема в путинской России усугубляется, однако ее решением пока никто не занимается.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода" по мотивам беседы с режиссером-документалистом Инной Денисовой, которая столкнулась со сложностями родить ребенка в РФ на собственном опыте. По ее словам, в стране не существует запретов, которые ставят в западных странах.

"Путинская Россия сегодня – удобное место для репродукции: в ней все покупается и продается. В Россию сегодня едут швейцарцы, немцы и американцы", – рассказала женщина.

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При этом она пояснила, что проблема также и в осознании реальности – в пропагандистской России, заверила режиссер, сложно мыслить здраво.

Инна Денисова Радио Свобода

"Российские женщины, оплачивающие позднее материнство, категорически не хотят покупать сперму водителя грузовика. Даже если он будет румяный, пышущий здоровьем и классный, как из порнофильма. Все равно никто не захочет иметь от него детей. А от страшного лысого маленького академика – с большим удовольствием", – отметила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юристы рассказали об особенностях демографического кризиса в Украине.

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