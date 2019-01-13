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''Всем сперму академика!'' Выяснился показательный нюанс жизни в путинской России

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Демографическая проблема в путинской России усугубляется, однако ее решением пока никто не занимается.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода" по мотивам беседы с режиссером-документалистом Инной Денисовой, которая столкнулась со сложностями родить ребенка в РФ на собственном опыте. По ее словам, в стране не существует запретов, которые ставят в западных странах.

"Путинская Россия сегодня – удобное место для репродукции: в ней все покупается и продается. В Россию сегодня едут швейцарцы, немцы и американцы", – рассказала женщина.

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Демографический кризис в России

Демографический кризис в России

Центр Сулакшина

При этом она пояснила, что проблема также и в осознании реальности – в пропагандистской России, заверила режиссер, сложно мыслить здраво.

Инна Денисова

Инна Денисова

Радио Свобода

"Российские женщины, оплачивающие позднее материнство, категорически не хотят покупать сперму водителя грузовика. Даже если он будет румяный, пышущий здоровьем и классный, как из порнофильма. Все равно никто не захочет иметь от него детей. А от страшного лысого маленького академика – с большим удовольствием", – отметила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юристы рассказали об особенностях демографического кризиса в Украине.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Российские женщины, оплачивающие позднее материнство, категорически не хотят покупать сперму водителя грузовика" Вот не хотят и все! Хотя ее продают во всех торговых точках, на рынках- почти задаром. На розлив прямо из бочек. До чего глупы российские женщины из путинской России.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Абозовцы, вы хоть читаете эти статьи перед размещением? Или вы там не читатели, а писатели?)))
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Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Что за бред?
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