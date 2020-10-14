Два дня назад наш воин совершил самосожжение. В центре столицы, на Майдане. Боец, фронтовик, поджег себя. Тяжело об этом писать, потому что Николая мы знаем по госпиталю.

Сегодня мне писали люди и спрашивали почему он так сделал. А этот вопрос надо задать прежде всего представителям власти. Когда у нас в стране появится полноценный реабилитационный центр посттравматического синдрома для людей прошедших войну?? Волонтёры сотни раз поднимали эта тему и сколько просили серьёзно отнестись к этому вопросу.

В Америке и Британии, как пример, все военнослужащие проходят серьезную реабилитацию, в том числе всем нужно пройти реабилитацию у психологов. Что у нас? Ранен, вылечили, отправили на реабилитацию куда-то, а не хочешь, езжай домой. Кто не ранен вообще никакой реабилитации. Всем плевать, что у человека в голове и почему они не спят по ночам.

С психологами большинство не хочет общаться, не принято, да и к этому вопросу нужно подходить крайне тонко и долго. Воин должен доверять и открыться, а это не так просто и нужен особый подход. Государству необходимо открыть центры для военных, чтобы возвращаясь на гражданку человек прошедший войну, смог полноценно жить и работать. Если ничего не делать, то вот такие трагические случаи будут повторяться и возрастать по кол-ву

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