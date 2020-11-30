Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину впервые с 2008 года

Вселенский патриарх Варфоломей объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День Независимости в августе 2021 года в ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщило Orthodox Times. Варфоломей подтвердил свое намерение во время литургии в Патриаршем соборе на Фанаре.

На ней присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и несколько членов украинского правительства.

Напомним, ранее Офис президента сообщал, что визит Варфоломея может произойти в День Независимости, если эпидемическая ситуация стабилизируется.

До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Зеленский уже дважды встречался с Варфоломеем. Первый визит к патриарху в Стамбуле состоялся 8 августа прошлого года, а второй – 16 октября.

Варфоломей последний раз был в Украине в июле 2008 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с государственным праздником – Днем Независимости. Его Святейшество подчеркнул, что за четверть века после провозглашения политической независимости Украина получила и религиозную независимость, получив Томос об автокефалии.