Вселенский патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал всегда помнить о вере своих предков

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с государственным праздником – Днем Независимости.

Об этом сообщает cerkvarium.org.

Его Святейшество подчеркнул, что за четверть века после провозглашения политической независимости Украина получила и религиозную независимость, получив Томос об автокефалии.

Приводим полный текст поздравления.

Вселенский патриархат

Поздравление

Его Святейшества

Вселенского патриарха Варфоломея

К 29-му Дню независимости Украины

24 августа 2020

В этот день мы поздравляем благочестивый украинский народ с 29-й годовщиной провозглашения независимости Украинского Государства. История связала Украину и Вселенский патриархат еще с давних времен Киевской Руси. В конце Х века Равноапостольный Святой князь Владимир действительно искал той веры, которая могла бы объединить его народ и дарить ему мир и справедливость, а также надежду на вечную жизнь. И он нашел, что искал, благодаря своим посланцам, в Константинополе, в Святой Софии, базилике Божественной Мудрости, где они посетили святые службы и не могли понять, являются ли они на небе или на земле. Тогда Святой Владимир и принял решение о христианизации своего народа, приняв святое крещение от иерархов и священнослужителей Святой и Великой Церкви Христа, которые прибыли из Константинополя. Таким образом, Вселенский престол стал Церковью-матерью для украинского народа, а его христианизация привнесла христианские ценности в общество и вызвало уровень его цивилизованности благодаря литературе, искусству и образованию.

С тех пор прошло тысячелетия, тысячелетие богатой, но порой и страшной истории, в течение которой Церковь-мать всегда была рядом с боголюбивым украинским народом, назначая ее иерархов, благословляя ее лидеров, освещая ее хозяев и направляя свои молитвы ее верующим. К концу особенно трагического XX века, отмечая тысячелетия христианизации Киевской Руси, на украинский народ снизошло благословение восстановить свою такую ​​желанную независимость от советского атеистического государства, от которого они получили столько страданий. И после более чем четверти века политической независимости благочестивым православным верующим Украины Вселенский престол дарил право на собственную автокефальную Церковь.

В день независимости мы хотим, чтобы боголюбивый Украинский народ всегда помнил о вере своих предков, как сказано об этом в Послании к Евреям: "Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, i, несмотря на кончину жизни их, подражают веру их ", с тем, чтобы украинское государство процветало в мире и справедливости, в любви и единстве, в надежде таким образом на Царство Небесное.

С этим пониманием дарим всем вам - и гражданской и церковной власти, и христолюбивым вооруженным силам, и медицинским сотрудникам, и педагогам и всем гражданам доброй воли - наше патриаршее благословение, желая всем "всякое добро и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светил" (Иакова 1:17) для процветания и спасения нашего дорогого украинского народа.

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