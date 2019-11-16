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16 ноября • обновлено в 10:22
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"Всех уже тошнит!" Навальный хитро ответил на вопрос, чей Крым

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что не может однозначно ответить чей Крым, однако пообещал провести во временно оккупированном полуострове референдум, если когда-нибудь займет лидирующий пост.

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он отметил, что в Крыму есть два миллиона человек с российскими паспортами.

"Безусловно, то, что произошло в 2014 году – это незаконные вещи. Но мы уже зашли в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть 2 миллиона человек с российскими паспортами, и этот „фарш“ обратно не провернешь. Но если я займу лидирующий пост, первое, что я сделаю – проведу в Крыму абсолютно честный референдум", — заявил Навальный.

Навальный хитро ответил на вопрос, чей Крым

Навальный хитро ответил на вопрос, чей Крым

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Оппозиционер подчеркнул, что сейчас дать однозначный ответ по поводу Крыма невозможно.

"На очень сложные вопросы не бывает простых ответов. Всех нас сильно тошнит от вопросов Крыма и Украины, и я от них действительно ухожу, потому что не хочу следовать путинской повестке", — отметил Навальный.

Политик также добавил, что его штаба в Крыму нет.

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля Алексея Навального госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи, осмотревшие его, обратили внимание на признаки поражающего действия химических веществ. Позже сам оппозиционер поделился подробностями своего отравления.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Алексей Навальный
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