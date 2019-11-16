"Всех уже тошнит!" Навальный хитро ответил на вопрос, чей Крым

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что не может однозначно ответить чей Крым, однако пообещал провести во временно оккупированном полуострове референдум, если когда-нибудь займет лидирующий пост.

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он отметил, что в Крыму есть два миллиона человек с российскими паспортами.

"Безусловно, то, что произошло в 2014 году – это незаконные вещи. Но мы уже зашли в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть 2 миллиона человек с российскими паспортами, и этот „фарш“ обратно не провернешь. Но если я займу лидирующий пост, первое, что я сделаю – проведу в Крыму абсолютно честный референдум", — заявил Навальный.

Навальный хитро ответил на вопрос, чей Крым

Оппозиционер подчеркнул, что сейчас дать однозначный ответ по поводу Крыма невозможно.

"На очень сложные вопросы не бывает простых ответов. Всех нас сильно тошнит от вопросов Крыма и Украины, и я от них действительно ухожу, потому что не хочу следовать путинской повестке", — отметил Навальный.

Политик также добавил, что его штаба в Крыму нет.

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля Алексея Навального госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи, осмотревшие его, обратили внимание на признаки поражающего действия химических веществ. Позже сам оппозиционер поделился подробностями своего отравления.

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