"Всех на всех" не будет: Резников озвучил детали обмена пленными с террористами Путина

Украина ждет от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом в эфире украинского телеканала сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Прозвучала дата – не позднее 17 апреля, чтобы до Пасхи, чтобы эти праздники наши люди могли встретить на подконтрольной Украине территории. Мы ожидаем окончательного подтверждения от российской стороны, точного количества и точных фамилий, которые они готовы включить в обмен", – рассказал Резников.

"Но сегодня понятно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно", – добавил он.

Алексей Резников фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" назвали имена 19 человек, которых готовы отдать Украине в рамках обмена пленными.

Напомним, что 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

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