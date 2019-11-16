Всего за 9 минут: известный супермаркет Украины уличили в манипуляции с чеками

В Мариуполе в супермаркете "АТБ" обманывают украинцев. Так, одни и те же продукты на разных кассах стоили по-разному.

Об этом сообщила Марина Бужор в Facebook в группе "Город. Мариуполь" и в качестве доказательства прикрепила фото чеков.

По словам женщины, она совершала покупки и хотела рассчитаться банковской картой, но оплата в терминале не прошла. Бужор написала, что оставила продукты под присмотром охранника магазина и ушла к знакомой за наличкой.

Покупки (иллюстрация) s-english

Когда она вернулась, то рассчитывалась на другой кассе, где сума покупок составила 153, 80 грн вместо 155, 90 грн, как было на предыдущей кассе. Покупательница задается вопросом - "что изменилось за 9 минут", когда она ушла за наличкой.

"Сегодня делала покупки в АТБ (Лев. берег.). Оплата картой не прошла(155,90). Т.к. наличных не было, оставила пакет под присмотром охранника и вышла из магазина к знакомой за наличкой. На свободной кассе сумма покупки составила 153,80! Что изменилось за 9 минут?" – говорится в сообщении Марины Бужор.

Фото чеков Facebook Марины Бужор

Скриншот поста Facebook Марины Бужор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве супермаркет "АТБ" попал в громкий скандал. В рыбе, которая там продавалась, подтвердили наличие ботулинистичних токсинов.

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