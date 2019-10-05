"Всего 2 секунды!" К водителям обратились в жестком социальном ролике

Водитель, который на скорости 50 км/час не следит за дорогой всего 2 секунды, проезжает около 27 метров в слепую.

Об этом сообщается в социальной рекламе, снятой в Австралии. Видео с русской озвучкой опубликовано на Facebook-странице "Мир такой какие мы".

"Потеря внимания ведет к катастрофе", – подчеркивают авторы ролика. С помощью исчезающего на экране изображения они показали, как стремительно изменяется ситуация на дороге.

Скрин видео

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