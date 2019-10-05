Главная Новости
5 октября • обновлено в 20:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Всего 2 секунды!" К водителям обратились в жестком социальном ролике

445 Читать материал на украинском

Водитель, который на скорости 50 км/час не следит за дорогой всего 2 секунды, проезжает около 27 метров в слепую.

Об этом сообщается в социальной рекламе, снятой в Австралии. Видео с русской озвучкой опубликовано на Facebook-странице "Мир такой какие мы".

"Потеря внимания ведет к катастрофе", – подчеркивают авторы ролика. С помощью исчезающего на экране изображения они показали, как стремительно изменяется ситуация на дороге.

Новости
"В Украине этого не делали никогда": эксперт рассказал, как уменьшить количество ДТП

"Всего 2 секунды!" К водителям обратились в жестком социальном ролике

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Теги
ДТП видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel