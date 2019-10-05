"Всего 2 секунды!" К водителям обратились в жестком социальном ролике

Водитель, который на скорости 50 км/час не следит за дорогой всего 2 секунды, проезжает около 27 метров в слепую.
Об этом сообщается в социальной рекламе, снятой в Австралии. Видео с русской озвучкой опубликовано на Facebook-странице "Мир такой какие мы".
"Потеря внимания ведет к катастрофе", – подчеркивают авторы ролика. С помощью исчезающего на экране изображения они показали, как стремительно изменяется ситуация на дороге.
Скрин видео
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно по Украине прокатилась волна масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов. В частности, только 24-25 сентября в стране произошло четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.
За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.
В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.
Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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