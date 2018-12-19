Всегда выходной: в Украине решили официально отмечать день рождения Бандеры

110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официальным праздником в Украине.

Так, Верховная Рада 18 декабря приняла постановление № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них — день рождения лидера и организатора украинского националистического движения на западной Украине.

В 2019 году также должны праздновать дни рождения таких известных украинских деятелей как Валерия Лобановского, Казимира Малевича, Владимира Ивасюка, Александра Засядько, Симона Петлюры и Игоря Сикорского и многих других.

Памятник Степану Бандере Радио Свобода

На Министерство образования возложили обязанность обеспечить проведение в школах и ВУЗах воспитательных уроков, посвященных именинникам, Министерство культуры — организовать выставки и тематические мероприятия, а Комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению в СМИ.

Нацбанк должен отчеканить памятные монеты, а "Укрпочта" — издать почтовые конверты и почтовые марки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2019 году могут получить новый выходной. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который официально признает 15 декабря Днем духовного единства.