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Всегда выходной: в Украине решили официально отмечать день рождения Бандеры

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110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официальным праздником в Украине.

Так, Верховная Рада 18 декабря приняла постановление № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них — день рождения лидера и организатора украинского националистического движения на западной Украине.

В 2019 году также должны праздновать дни рождения таких известных украинских деятелей как Валерия Лобановского, Казимира Малевича, Владимира Ивасюка, Александра Засядько, Симона Петлюры и Игоря Сикорского и многих других.

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Памятник Степану Бандере

Памятник Степану Бандере

Радио Свобода

На Министерство образования возложили обязанность обеспечить проведение в школах и ВУЗах воспитательных уроков, посвященных именинникам, Министерство культуры — организовать выставки и тематические мероприятия, а Комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению в СМИ.

Нацбанк должен отчеканить памятные монеты, а "Укрпочта" — издать почтовые конверты и почтовые марки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2019 году могут получить новый выходной. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который официально признает 15 декабря Днем духовного единства.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Персона
Степан Бандера
Место
Украина
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
В связи с полнейшем отсутствием национальных хэроев, ими приходиться назначать отъявленных пидорасов😂
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Naibadze Petr, отъявленные пидорасы в мать твою настали, чтобы ты появился, и ты их ожиданий не подвел.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
"Здобудеш українську незалежність ,або загинеш у боротьбі за неї !"-С.А.Бандера
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Тепер як ніколи ,українці зрозуміли чому С.А.Бандера нищив кацапсів і всіх хто був проти незалежності України .Зауважте що він діяв на своїй землі а не під Воронежом чи Ростовом .
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