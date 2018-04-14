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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Всегда можно вернуться в "ЛНР"...

1.1т

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении директора спортивной школы "Юность" в городе Ухта. Его подозревают в получении взятки за незаконные действия. Подозреваемый задержан и заключен под стражу, - пишет Денис Казанский для Блога.

Почему нас должен интересовать какой-то директор школы из Ухты — спросите вы. Дело в том, что этим директором является бывший "народный мэр" Лутугино (2014-2016), российский наемник "ЛНР" Егор Русский. Очередной "освободитель", который приехал в Украину убивать украинцев в 2014 году и служил в батальоне "Заря" Игоря Плотницкого.

Егор Русский был единственным гражданином РФ, которого боевики назначили "мэром" и который так долго продержался на этом посту. Но, видимо, в нищем, разоренном Лутугино со временем грабить стало уже нечего, поэтому в 2016 году Егор вернулся в родную Ухту, и попытался стать мэром уже в родном городе. Там доверия боевику не оказали и вместо Русского выбрали нерусского — Магомеда Осмаева. Поэтому Егору пришлось довольствоваться постом директора спортивной школы.

Но и тут его ждала неудача. "Освободитель Донбасса" погорел на взятке в 45 тысяч рублей.

Путин не помог.

Но ничего. Тюрьма — не конец. Если к тому времени, когда Егор отсидит, "ЛНР" еще будет существовать, он вполне сможет вернуться в Луганск и претендовать на должность депутата или министра.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Тема
Война на Донбассе
Объекты
Новости ДонбассаНовости ЛНР
Источник
Источник:deniskazansky.com.ua
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