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''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма

1.2тЧитать материал на украинском

За годы российской оккупации популярный крымский курорт в Коктебеле (поселок на юго-востоке полуострова) серьезно деградировал, но местные "власти" ничего не сделали для привлечения туристов.

Об этом рассказал крымский блогер Александр Горный в Facebook, который побывал в Коктебеле и опубликовал соответствующие фото. Он отметил, что недавно вандалы разрушили часть набережной, но оккупанты ничего не сделали, чтобы навести порядок.

"Коктебель катастрофически деградирует, а с нынешним руководством поселка тут полный трэш. За четыре с половиной года ничего абсолютно не сделано, все обещания крымских властей и лично Сергея Аксенова остались обещаниями", — написал он.

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"И что интересно, всем на*рать, что администрации, что местным и приезжим предпринимателям, сняли бабки и разошлись. Все заколочено досками и железом. Какой круглогодичный туризм? Поставили удобную девочку, при которой Коктебель окончательно допилят и загадят. Ну вот х*ена делать в Коктебеле, если все у*рано и заср*но?" — возмутился блогер.

''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма
''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители взвыли из-за ''русского мира'', потому что оказались в затруднительном финансовом положении. Люди признались, что до оккупации, при Украине, им было гораздо лучше жить.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Комментарии
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ватник Горный, не аксенов виноват, а твой царек путин, которому ты не устаешь лизать.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Да такой бардак оставила после себя Украина. Пидоры
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- Справедливость
- Справедливость
Игорь Анатольевич, то что при ней это всё было построено ? А нынешним "хозяевам" уже почти 5 год даже поддерживать в хоть каком-то состоянии совсем не по силам, нет главное же здесь иметь военную базу !
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