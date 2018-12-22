''Все заср*но!'' Блогер показал, как оккупанты разрушили известный курорт Крыма

За годы российской оккупации популярный крымский курорт в Коктебеле (поселок на юго-востоке полуострова) серьезно деградировал, но местные "власти" ничего не сделали для привлечения туристов.

Об этом рассказал крымский блогер Александр Горный в Facebook, который побывал в Коктебеле и опубликовал соответствующие фото. Он отметил, что недавно вандалы разрушили часть набережной, но оккупанты ничего не сделали, чтобы навести порядок.

"Коктебель катастрофически деградирует, а с нынешним руководством поселка тут полный трэш. За четыре с половиной года ничего абсолютно не сделано, все обещания крымских властей и лично Сергея Аксенова остались обещаниями", — написал он.

"И что интересно, всем на*рать, что администрации, что местным и приезжим предпринимателям, сняли бабки и разошлись. Все заколочено досками и железом. Какой круглогодичный туризм? Поставили удобную девочку, при которой Коктебель окончательно допилят и загадят. Ну вот х*ена делать в Коктебеле, если все у*рано и заср*но?" — возмутился блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители взвыли из-за ''русского мира'', потому что оказались в затруднительном финансовом положении. Люди признались, что до оккупации, при Украине, им было гораздо лучше жить.