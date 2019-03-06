"Все за*рут!" В Крыму запаниковали из-за туристов-быдла из России. Фото

В оккупированном Крыму забили тревогу из-за нашествия российских туристов, которые год за годом уничтожают полуостров.

Гневный пост на странице в Facebook разместил фанат "русского мира", крымский блогер Александр Горный.

"Крым прекрасен, и ему нужно бояться только двух вещей: героев "Крымской весны", которые за*рали своими многоэтажными шалманами парки и набережные, и туристов, которые хуже варваров", — написал он.

По словам Горного, на полуостров едет "быдлостан".

"Да и здесь народец попадается еще тот, который с*ет, где живет. Посмотрите на эти надписи, ленточки и зарубки... Звездопад воспоминаний, ну что за новоиспеченная семейная быдлятина тут отметилась? Ну вот на*рена вешать ваши эти с*аные ленточки и уродовать куст? Туристы из Лыткарино это нечто… Питер, Славик, Киса и далее по списку..." — разозлился блогер.

"А говорят украинцы и россияне не братья... Конечно нет, но, видимо, однояйцевые близнецы. Пусть в Крыму будет как можно меньше туристов, это шанс ему сохраниться, а иначе все зас*ут", — подытожил он.

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым ФБ Александра Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной россиянами крымской Феодосии запаниковали из-за новой катастрофы. Курортный город завалило мусором с полигона, который находится неподалеку.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram