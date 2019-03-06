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"Все за*рут!" В Крыму запаниковали из-за туристов-быдла из России. Фото

130.9тЧитать материал на украинском

В оккупированном Крыму забили тревогу из-за нашествия российских туристов, которые год за годом уничтожают полуостров.

Гневный пост на странице в Facebook разместил фанат "русского мира", крымский блогер Александр Горный.

"Крым прекрасен, и ему нужно бояться только двух вещей: героев "Крымской весны", которые за*рали своими многоэтажными шалманами парки и набережные, и туристов, которые хуже варваров", — написал он.

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По словам Горного, на полуостров едет "быдлостан".

"Да и здесь народец попадается еще тот, который с*ет, где живет. Посмотрите на эти надписи, ленточки и зарубки... Звездопад воспоминаний, ну что за новоиспеченная семейная быдлятина тут отметилась? Ну вот на*рена вешать ваши эти с*аные ленточки и уродовать куст? Туристы из Лыткарино это нечто… Питер, Славик, Киса и далее по списку..." — разозлился блогер.

"А говорят украинцы и россияне не братья... Конечно нет, но, видимо, однояйцевые близнецы. Пусть в Крыму будет как можно меньше туристов, это шанс ему сохраниться, а иначе все зас*ут", — подытожил он.

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Россияне уродуют Крым

Россияне уродуют Крым

ФБ Александра Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной россиянами крымской Феодосии запаниковали из-за новой катастрофы. Курортный город завалило мусором с полигона, который находится неподалеку.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Каменский Валентин
Каменский Валентин
А доблестные укропы Крым от воды освободили, запрудили СКК. А еще вспомните, как вы их от электричества обрезали. А еще в том году в Крыму отдохнули 1,5 млн украинцев, которые везде отличались невоспитанностью. Рагули, хуле. Но правительство русского украинца Гройсмана приняло решение считать их "не отдохнувшими".
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3
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Каменский Валентин, "Тагил рулит" известно по всему миру. Так кто быдлота? Оккупант по международным законам должен снабжать всем окуп. территории, в том числе светом и водой. Как там в раисе: " Взялся за гуж, не пиз.и что не дюж".
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1
Ронович Рон
Ронович Рон
Приедьте в Одессу в конце сезона, посмотрите на что похожи одесские пляжи, после отъезда "великокультурных" европейских украинцев, прежде чем про кого-то писать.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Вакула Кузнец, ты овца в августе приедь, лажерон тупой, когда твои побратимы домой разъедутся, там не надписи на стенах, а горы пивных бутылок, объедков, и т.д.
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0
0
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец, Ланжероне.
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0
1
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
"Киса и Ося были тут". Со времен Ильфа и Петрова мало что поменялось.
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