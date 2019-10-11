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11 октября • обновлено в 17:14
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Все залило фекалиями: сеть поверг в шок туалет на украинской таможне. Видео

3.3т Читать материал на украинском

В здании таможни в городе Чоп прорвало канализацию, и туалет залило фекалиями.

Видео данного ЧП в Facebook опубликовала пользователь Beila Demen.

На записи показано, что пол в уборной буквально залит фекальными массами. На дверях разместили объявление, что "из-за технических причин мужской туалет не работает".

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Отметим, что пост за сутки набрал свыше 300 лайков, больше сотни комментариев. Видео поделились свыше 3,3 тысяч раз. Пользователи сети были шокированы и активно комментировали пост.

"Дома у них так же, потому что они просто свиньи", "Ужас какой срач развели, и мы хотим в Европу. У себя сначала порядок сделайте", "Позор", "Ужас, все требует капитального ремонта! Но и наши люди себя ведут не в соответствии: чисто не там где убирают, а там где не мусорят!", "Фу фу, какая гадость", "21 век! Это жесть, зато дома у таможенников позолоченные унитазы", – негодовали в сети.

Сеть поверг в шок туалет на украинской таможне

Скриншот

Сеть поверг в шок туалет на украинской таможне

Скриншот

Сеть поверг в шок туалет на украинской таможне

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области первоклассник упал в выгребную яму школьного уличного туалета. Мальчик едва не покалечился и получил психологическую травму.

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Место
Украина
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Путинпрекрати !!!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Сранцевый майдан и перемога в одном сортире) Дякую, рагули, шо я не хохiл))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Туалет под названием Украина прорвало в 2013 и залило все вокруг финальными массами.
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