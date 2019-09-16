Все воюют со всеми: Сенцов поделился печальными выводами об Украине

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из плена Кремля, поделился своими ощущениями касательно перемен, которые произошли в Украине с момента его задержания в 2014 году.

Пост спустя неделю после освобождения Сенцов опубликовал на странице в Facebook. По словам режиссера, в Украине произошло не так много изменений, как он ожидал.

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"Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть – какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", – написал Сенцов.

Он поделился двумя предварительными выводами.

"1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю", – подытожил режисер.

Олег Сенцов Facebook Олега Сенцова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов открыл YES вместо Зеленского.

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