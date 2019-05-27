"Все в доме трясется": украинский город уходит под землю

Город Стебник Львовской области оказался под угрозой полностью уйти под землю. Десятки лет в регионе добывали калийную соль, но в начале 2000-х работы в шахтах прекратили и не смогли законсервировать рудники.

Местные жители и активисты утверждают, что огромные полости, которые образовались под землей, являются бомбой замедленного действия для этих территорий, передает ТСН.

Экологи также бьют тревогу: почва может уйти из-под ног в любой момент, потянув под землю целый регион.

Стебник Львовской области Скриншот с видео

Горожане рассказывают настоящие ужасы. По их словам, когда по старой трассе едет фура, в доме буквально все трясется. Однако больше всего беспокоит горожан опасность от самих карстов. "Пропасть только из-за калийного завода, перестали закладку делать, значит, пропасть будет большей. Это идет до Трускавца. Эта страшная беда идет в Трускавец", – говорит местный житель.

Властям эта проблема не кажется такой катастрофической. Они говорят, что о ситуации знают и ищут пути решения.

"Провели исследование территории, где проживают местные жители, и получили выводы, что ближайшая зона аномальных проявлений - не менее чем 100 метров до жилых домов", – заверил Руслан Гречаник, директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, самым безопасным городом Украины признан Львов. Он занял 121 место среди 327 городов мира.

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