''Все в ад попадете!'' В Украине рассказали, как УПЦ МП запугивает прихожан

Представители УПЦ Московского патриархата после создания Православной церкви Украины массово запугивали прихожан адом, чтобы те не переходили в ПЦУ.
Об этом в эфире программы "Информационный вечер" на "5 канале" рассказал архиепископ Черниговский Евстратий Зоря (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
Он напомнил, что после создания новой единой церкви в Украине права всех граждан, в том числе и тех, кто хочет остаться в русской церкви, защищены законом. А тех, кто все же хочет уйти, никто не имеет права принуждать остаться.
"Никто не имеет права их запугивать, никто не имеет права приезжать к ним, как это было во многих селах: на Ривненщине, на Тернопольщине. Когда завозили из монастырей каких-то посторонних людей и начинали массировано запугивать перед российскими телекамерами. "Вы в ад попадете, это все раскол, это все страшное, ложное и так далее, потому возвращайтесь назад в единую спасательную каноничную церковь", – рассказал Зоря.
Евстратий Зоря
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Стоит отметить, что 27 декабря официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" обнародовал закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.
Церковь в течение четырех месяцев с этого дня должна перерегистрироваться и сменить название. Священнослужители, религиозные проповедники, наставники религиозной организации не будут иметь доступа в части и соединения ВСУ и других украинских воинских формирований в местах их дислокации.
Если в течение четырех месяцев УПЦ МП не внесет изменения в свое официальное название, ее устав утратит силу в части, которой определяется полное официальное название.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Предстоятель новосозданной ПЦУ Епифаний поддержал инициативу.
В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.
Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, уточнив, что люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания.
После этого приходы начали массово переходить в ПЦУ. Сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора в Виннице. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь он служит независимой церкви, и призвал людей следовать за ним.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.
В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять — в Винницкой.
А 26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща, в Хмельницком районе.
После единую церковь поддержали еще два прихода в Винницкой области и один Тернопольской.
В связи с решением переименовать УПЦ МП патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригрозил масштабными акциями и кровопролитием.
Как выяснилось 27 декабря, приход Православной церкви Украины в селе Доброгорща Хмельницкой области уже получил угрозы от УПЦ МП.
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