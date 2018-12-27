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''Все в ад попадете!'' В Украине рассказали, как УПЦ МП запугивает прихожан

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Представители УПЦ Московского патриархата после создания Православной церкви Украины массово запугивали прихожан адом, чтобы те не переходили в ПЦУ.

Об этом в эфире программы "Информационный вечер" на "5 канале" рассказал архиепископ Черниговский Евстратий Зоря (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Он напомнил, что после создания новой единой церкви в Украине права всех граждан, в том числе и тех, кто хочет остаться в русской церкви, защищены законом. А тех, кто все же хочет уйти, никто не имеет права принуждать остаться.

"Никто не имеет права их запугивать, никто не имеет права приезжать к ним, как это было во многих селах: на Ривненщине, на Тернопольщине. Когда завозили из монастырей каких-то посторонних людей и начинали массировано запугивать перед российскими телекамерами. "Вы в ад попадете, это все раскол, это все страшное, ложное и так далее, потому возвращайтесь назад в единую спасательную каноничную церковь", – рассказал Зоря.

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Евстратий Зоря

Евстратий Зоря

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Стоит отметить, что 27 декабря официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" обнародовал закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.

Церковь в течение четырех месяцев с этого дня должна перерегистрироваться и сменить название. Священнослужители, религиозные проповедники, наставники религиозной организации не будут иметь доступа в части и соединения ВСУ и других украинских воинских формирований в местах их дислокации.

Если в течение четырех месяцев УПЦ МП не внесет изменения в свое официальное название, ее устав утратит силу в части, которой определяется полное официальное название.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Предстоятель новосозданной ПЦУ Епифаний поддержал инициативу.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МПРПЦ
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"рассказал Зоря" ну ясно...
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минин евген
минин евген
ёбанное МП, ёбаные кацапские сектанты.
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