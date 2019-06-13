"Все уснули!" В сети показали "переполненный" Крымский мост

В сети появились новые фото, на которых изображен пустынный Крымский мост, построенный оккупантами, чтобы соединить Россию с аннексированным полуостровом.

Ночные снимки были опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым25%. Бешеного трафика, на который рассчитывала Россия, на мосту не наблюдается.

"Просто ночь и все уснули!" – говорится в ироничном комментарии к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что 9-10 декабря по Крымскому мосту могут запустить железнодорожное движение. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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