"Все уснули!" В сети показали "переполненный" Крымский мост

В сети появились новые фото, на которых изображен пустынный Крымский мост, построенный оккупантами, чтобы соединить Россию с аннексированным полуостровом.
Ночные снимки были опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым25%. Бешеного трафика, на который рассчитывала Россия, на мосту не наблюдается.
"Просто ночь и все уснули!" – говорится в ироничном комментарии к фото.
Просто ночь и все уснули! pic.twitter.com/vkqoEvPwbD— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что 9-10 декабря по Крымскому мосту могут запустить железнодорожное движение. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.
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