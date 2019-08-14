"Все умел на войне": Бутусов рассказал о подвигах погибшего воина "Азова"

Погибший на Донбассе боец "Азова" Роман Романенко ("Бич") был командиром снайперского отделения и на его счету минимум четыре ликвидированных оккупанта.

Как написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, младший лейтенант погиб во время выполнения боевой задачи по контрснайперской борьбе.

Роман Романенко Facebook Юрия Бутусова

"25-летний Воин, мотивированный, профессиональный, участник футбольных "ультрас" "Днепра". На его боевом счету четыре документально подтвержденных ликвидации российских наемников, а также десяток неподтвержденных, которых он видел в прицел, но по которым не было фиксации. Он все знал и все умел на этой войне, защитник Украины, достойный самой доброй памяти навсегда. Единственный ребенок в семье", – рассказал он.

Бутусов уточнил, что прощание с юным героем состоится в 14:00 14 августа в Днепре по улице 20-летие Победы, 51.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 августа в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии, житель Днепра Роман Романенко. Сразу военным не удалось эвакуировать его тело.

В свою очередь террористы, воюющие на Донбассе, выложили в сеть страшное фото изуродованного тела украинского лейтенанта.

13 августа воинам полка "Азов" удалось договориться об обмене и забрать тело побратима.

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