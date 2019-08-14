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"Все умел на войне": Бутусов рассказал о подвигах погибшего воина "Азова"

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Погибший на Донбассе боец "Азова" Роман Романенко ("Бич") был командиром снайперского отделения и на его счету минимум четыре ликвидированных оккупанта.

Как написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, младший лейтенант погиб во время выполнения боевой задачи по контрснайперской борьбе.

Роман Романенко

Роман Романенко

Facebook Юрия Бутусова

"25-летний Воин, мотивированный, профессиональный, участник футбольных "ультрас" "Днепра". На его боевом счету четыре документально подтвержденных ликвидации российских наемников, а также десяток неподтвержденных, которых он видел в прицел, но по которым не было фиксации. Он все знал и все умел на этой войне, защитник Украины, достойный самой доброй памяти навсегда. Единственный ребенок в семье", – рассказал он.

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Бутусов уточнил, что прощание с юным героем состоится в 14:00 14 августа в Днепре по улице 20-летие Победы, 51.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Днепр
Тег
"Азов"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мразота небесной СКОТНИ оценят его подвиги в полном оьбъеме!
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
25-летний ублюдок, пришедший "пострелять сепаров" заслуженно словил свинцовую маслину, земля стекловатой.Кстати, можно ознакомиться с доказательствами, что он убил 4 именно российских и именно наёмника?
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укра Убей
укра Убей
Позывной «сучка»))
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