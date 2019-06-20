"Все строилось на вранье!" Кравчук жестко разгромил СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал СССР за тотальное вранье властей и отсутствие уважения к народу.

С такой критикой Кравчук выступил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 20 июня, говоря о трагических событиях из-за Чернобыльской АЭС.

"Если взять всю историю компартии, от 1917 года, Ленин, Сталин и так далее... Я знаю хорошо идеологию изнутри. Все строилось на вранье. Было главное не то, что нам делать или не делать. А то, как посмотрят на то, что мы делаем. Особенно на Западе", - сказал Кравчук.

"Человек не существовал как человек. Была бы страна родная, и нет других забот. Все это было сфокусировано на том, что о нас подумают", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравчук рассказал, что Чернобыльской катастрофы могло бы не быть, однако роковое решение было принято компартией в Киеве.

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