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"Все строилось на вранье!" Кравчук жестко разгромил СССР

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Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал СССР за тотальное вранье властей и отсутствие уважения к народу.

С такой критикой Кравчук выступил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 20 июня, говоря о трагических событиях из-за Чернобыльской АЭС.

"Если взять всю историю компартии, от 1917 года, Ленин, Сталин и так далее... Я знаю хорошо идеологию изнутри. Все строилось на вранье. Было главное не то, что нам делать или не делать. А то, как посмотрят на то, что мы делаем. Особенно на Западе", - сказал Кравчук.

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"Человек не существовал как человек. Была бы страна родная, и нет других забот. Все это было сфокусировано на том, что о нас подумают", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравчук рассказал, что Чернобыльской катастрофы могло бы не быть, однако роковое решение было принято компартией в Киеве.

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Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
СССРЧернобыль
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Anin Georgij
Anin Georgij
Первый секретарь ЦК Компартии Украины,кандидат в члени Политбюро ЦК КПСС СССР Леонид Кравчук раскритиковал СССР за тотальное вранье властей и отсутствие уважения к народу. Т.е. раскритиковал себя за собственное враньё в эпоху СССР.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Потрясающе. Человек, с юношеских лет и до седых волос целенаправленно и без зазрения совести продвигавший свою карьеру по партийной линии, курировавший коммунистическую идеологию сперва на городском, потом на областном, а затем и на республиканском уровне, на самом закате СССР ставший вторым человеком в КПУ и членом ЦК КПСС, говорит об аморальности и лжи??? Одним из главных творцов которой был бОльшую часть жизни сам??? Чёрт возьми, я тоже циник, но от подобного впадаю в ступор…
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Зато теперь все на правде у вас построено! И на уважении! А Кравчук в СССР нехилую карьеру так то построил. На лжи. Разоблачитель нашелся.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так национальный слоган "А нас то за что"? не с пустого же места взялся. )))))))))))))))))))))
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