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2 апреля • обновлено в 10:28
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Все старше 50-ти! Минздрав обратился к пожилым людям с предупреждением

2.3т
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Все 20 жертв коронавируса в Украине являлись людьми старше 50 лет. К тому же, у большинства из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Об этом в ходе брифинга 2 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, призвав людей старшего возраста соблюдать карантин и режим жесткой самоизоляции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Среди 20 умерших – 15 женщин и 5 мужчин. Все они люди старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности серез людей с COVID-19", – сказал он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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