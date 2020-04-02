Все старше 50-ти! Минздрав обратился к пожилым людям с предупреждением

Все 20 жертв коронавируса в Украине являлись людьми старше 50 лет. К тому же, у большинства из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Об этом в ходе брифинга 2 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, призвав людей старшего возраста соблюдать карантин и режим жесткой самоизоляции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Среди 20 умерших – 15 женщин и 5 мужчин. Все они люди старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности серез людей с COVID-19", – сказал он.

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